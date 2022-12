Politie grijpt om 10 uur 's morgens in bij ‘eindeloze’ gabberparty in de vrieskou op parkeerplaats

Kennelijk vonden enkele mensen die last hadden van de herrie die vanuit geparkeerde auto’s kwam het niet zo lollig. Iemand belde de politie en agenten troffen rond 10.00 uur de groep, met daarbij zelfs Belgen en Fransen, op het parkeerterrein. Daarna was de afterparty gauw over.

Eerste trein

Het komt vaker voor dat Max gastheer is van feesten die tot diep in de nacht doorgaan, bevestigt De Nie. ,,De afspraak is dat we tot 6.00 uur mogen doorgaan. Meestal houden wij zelf 4.00 uur aan als eindtijd. In dit geval was dat 5.00 uur. Vaak pakken die feestgangers 's morgens de eerste bus of trein terug naar huis. Stoppen we om 2.00 uur, dan moeten ze nog lang wachten.” Nu waren er dus kennelijk (ook) bezoekers met de auto.