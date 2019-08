Politie krijgt melding verdachte situatie, blijken bitterbal bakkende jongeren

Hoger beroep Khalid T. uitgesteld

10:03 Het hoger beroep van Gouwenaar Khalid T. (34) - oud-raadslid en voormalig directeur van basisschool An Noer in Alphen - over zijn veroordeling voor ontucht is uitgesteld tot 7 november. Dat gebeurt op verzoek van zijn advocaat.