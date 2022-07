Politie maakt reconstructie van dodelijk ongeval Kaylee (20)

Hoe is het nu met? Reyer werd op zijn 12de eigen baas: ‘Bedrijfs­au­to is een krot van een bak’

Vorig jaar nam Reyer Zwanenburg uit Haastrecht op 12-jarige leeftijd dertig legergamepistolen over en werd hij al zeer vroeg eigen baas. Hoe gaat het nu met hem? ,,Er is al een bedrijfsauto. Nou ja, het is eigenlijk een krot van een bak. Maar mijn moeder rijdt erin rondt en maakt wél reclame.”

