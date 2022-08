Politie: nog geen aanwijzingen voor verband tussen beschoten woning Boskoop en eerdere autobranden

De politie legt geen verband tussen de beschieting van een huis aan de Windakker in Boskoop afgelopen maandagnacht en eerdere autobranden in dezelfde straat, meldt een woordvoerder.

Buurtgenoten zeiden tegen AD Groene Hart dat minstens tweemaal ‘als vergelding’ een auto in de fik zou zijn gestoken die toebehoort aan de bewoners van de nu beschoten woning. Waarom er is geschoten, dat is de politie aan het uitzoeken. Kort na het incident zochten agenten de vermoedelijke schutter in een huis aan de Wilgehout. De schutter is daar niet gevonden en hij heeft zich later ook niet bij de politie gemeld, laat een woordvoerder weten.

Op het adres aan de Wilgehout is maandagochtend vroeg wel iemand aangehouden, dat was toen de politie enkele aanwezigen sommeerde naar buiten te komen. De opgepakte man is later vrijgelaten en ook geen verdachte meer. De politie meldde in eerste instantie dat hij ‘het onderzoek belemmerde’.

,,Een mogelijk scenario is dat er ruzie is tussen de familie uit de beschoten woning en het adres waar wij even daarna binnenvielen. Dat zijn we nu aan het uitzoeken”, aldus de politie. ,,Maar we houden ook rekening met andere mogelijkheden.”

Geen tips

De recherche - er is geen grootschalig team samengesteld - hoorde dinsdag nog enkele getuigen en deed maandag al een oproep aan mensen die iets hebben gezien om zich te melden. Er kwamen nog geen tips binnen. Via het bekijken van camerabeelden hoopt de politie ook nog iets wijzer te worden.

Het beschoten huis en de woning aan de Wilgehout zijn eigendom van corporatie Woonforte. Die ziet geen reden om bewoners eventueel uit huis te zetten. ,,Dat is aan de gemeente Alphen, net als eventueel cameratoezicht.”

De bewoners van het huis aan de Windakker hebben aangifte gedaan van de beschieting, waarbij niemand gewond raakte. Het gebruikte wapen is nog niet teruggevonden.

