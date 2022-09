Politie op zoek naar poepende zwervers en vuurwerkgooiers in Bospark

Er is ‘steeds meer overlast’ in en rond het park dat tegen het Alphense stadshart aan ligt, meldde de politie maandag. Die probeert, zeker na twee incidenten afgelopen zondag, zoveel mogelijk aanwezig te zijn om te checken of iedereen zich gedraagt. ’s Morgens belde iemand omdat enkele zwervers in de bosjes zaten te poepen, tegen de avond zag een ander dat zeven jongeren vuurwerk afstaken in de buurt van de kinderboerderij, die toen net dicht was. De politie kwam te laat om iemand op heterdaad te betrappen.