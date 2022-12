Politie tast nog in het duister over wie zware vuurwerkbom in jerrycan liet ontploffen

De plaatser van de vuurwerkbom die in Alphen met een grote klap tot ontploffing kwam, is nog niet achterhaald. De politie is nog op zoek en hoopt op getuigen die filmpjes hebben gemaakt van de ontploffing dinsdagavond.

Het zou gaan om een cobra die in een jerrycan was geplaatst en in brand was gestoken. Toen getuigen het vuur wilden doven, ontplofte de cobra kort na 20.00 uur met een grote klap. De vlam kwam wel een meter hoog. Volgens een andere getuige liepen de twee mensen die het vuur wilden doven door de klap gehoorschade op. De politie kon dat woensdag niet bevestigen.

Het was echter een enorme knal volgens bewoners van het flatgebouw aan de Lupinesingel waartegen het explosief was geplaatst. Zwarte roetsporen op de muur zijn de stille getuigen. De bewoonster die het dichtst bij de zijmuur van het flatgebouw woont, wil niets kwijt over de gebeurtenis.

Quote De klap moet tot een paar flatblok­ken verderop te horen zijn geweest Arno Faas

Honden

Arno Faas die in een andere deel van het flatcomplex woont wel. Hij komt woensdagochtend net terug van een wandeling met zijn honden Biber en Tarçin. ,,Natuurlijk schrik je enorm door zo’n klap. Ook de honden waren behoorlijk van slag. Het was ook een ongelooflijk harde knal’’, zegt de Alphenaar. ,,De klap moet tot een paar flatblokken verderop te horen zijn geweest.’’

Een andere bewoonster van de flat spreekt ook van een harde klap. ,,Ik zat gelijk rechtop op de bank’’, zegt ze. Toen ze door het raam keek zag ze even later de brandweer en de politie naast het flatgebouw. ,,Je verwacht ook vuur, dus toen de brandweer bij de zijmuur was, heb ik mijn man naar beneden gestuurd, want onze berging is vlakbij die muur.’’

Niet alleen bij het flatgebouw werd vuurwerk afgestoken. De politie zegt dat er ook wat is terechtgekomen op een auto in de buurt en er werd vuurwerk in een glasbak gegooid.

