Politie zoekt in Nieuwe Rijn naar bewijsmateriaal over omgebrachte Esmee (14)

De recherche doet woensdagochtend onderzoek in het water van de Nieuwe Rijn in Leiden naar bewijsmateriaal in de zaak van het omgebrachte meisje Esmee (14) uit Hazerswoude-Rijndijk. Aanleiding voor het onderzoek zijn nieuwe aanwijzingen.

Er wordt onderzoek gedaan ter hoogte van het Evertsenpad. Woensdagochtend startten specialisten van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) van de politie met een politieboot en specialistische apparatuur een onderzoek in het water.

De politie heeft ongeveer 130 tips gekregen over de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk, die op oudejaarsdag dood werd gevonden in een parkje aan de Melchior Treublaan in Leiden. Deze tips volgden op een uitzending vorige week van het tv-programma Opsporing Verzocht. Dinsdagavond werd ook in Team West aandacht besteed aan de zaak.

Esmee, die sinds donderdagavond 30 december werd vermist, is afgelopen zaterdag begraven. Een 32-jarige man is aangehouden. Hij is volgens het Openbaar Ministerie een bekende van het slachtoffer en hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag en ontucht.

Na de uitzending van Opsporing Verzocht vorige week werd de fiets van Esmee gevonden in de Van Riebeeckhof. Dat is niet in de buurt van het Vijf Meiplein in Leiden, de plek waar het meisje mogelijk voor het laatst is gezien op donderdag 30 december rond 16.00 uur.

De politie wil onder meer weten wie de fiets in de Van Riebeeckhof heeft neergezet en of er iemand op de fiets gezien is. Ook wordt gevraagd of mensen weten hoe lang de fiets al in de Van Riebeeckhof stond.

