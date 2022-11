Politieke liefde in Kaag en Braassem loopt deuk op: kritiek op ‘vaag’ werkplan

Raad zou met dit werkplan in z'n hemd staan

De raad zou dan alle grip verliezen op wat het college de komende vier jaar gaat doen. ,,We zouden in ons hemd staan als we dit zo aannemen’’, verwoordt Roland van Beurden (SvKB). Anja de Rijk (CDA): ,,We gaan het schip niet zonder een duidelijke koers op weg sturen.’’ Heel veel speerpunten in dat werkprogramma opnemen maar ze vervolgens niet kunnen uitvoeren, riekt zelfs naar ‘kiezersbedrog', stelt Thijs Mooren (Mooi Kaag en Braassem).