‘Poolse bende’ die voor miljoenen drugs smokkelde in vrachtwagenbanden, verdwijnt jaren achter de tralies

Politie tast in het duister over schietpar­tij op parkeer­plaats van voetbal­club Donk

De politie tast vooralsnog in het duister over het schietincident aan de Nieuwe Donkstraat in Gouda, op het parkeerterrein naast voetbalclub Donk. Getuigen hoorden meerdere schoten, maar of er gewonden zijn gevallen, weet de politie niet.

14:32