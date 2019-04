Popmuseum RockArt heeft interesse in oude raadhuis Alphen

Al ruim twee jaar zoekt RockArt een alternatief voor Hoek van Holland, waar het uit het jasje is gegroeid. Den Haag had de voorkeur, maar dat is niet gelukt. ,,De deur staat daar nog op een kier. Maar wij hebben Den Haag duidelijk gemaakt dat we om ons heen zouden gaan kijken’’, vertelt Bart Bartels van RockArt. Een deel van de collectie is nu in het voormalige Demis Roussosmuseum in Nijkerk, dat later dit jaar sluit. Deze spullen zouden dan ook een plek krijgen in Alphen.