Praten over seks voor mensen met een verstandelijke beperking moeilijk? Sekszusjes maken het bespreekbaar

LIVEBLOG LIVE | Rust in Woerden: FC Utrecht op voorsprong, Hans Kraay lovend over Sportlust’46

De spanning is vanavond om te snijden in Woerden. In de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker speelt Sportlust’46 op het eigen sportpark Cromwijck tegen FC Utrecht. Kunnen de amateurs stunten tegen de profs uit de Domstad? In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op en langs het veld. De aftrap is om 18.45 uur.

19:47