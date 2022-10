Premier Rutte bezoekt nieuwe afdeling in gevangenis in Alphen

Het gaat om de Afdeling Intensief Toezicht (AIT). Deze is kleinschaliger dan regulieren afdelingen in de gevangenis. De AIT is bedoeld voor gedetineerden die intensief toezicht nodig hebben, laat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) weten op Instagram. Hij bezocht vandaag samen met minister-president Mark Rutte de bajes aan de Eikenlaan. De AIT in de Alphense bajes is de derde in Nederland.