‘Primeur in Nieuwkoop: eerste plofkraak op sealbagautomaat in Nederland’

Oudste orkestlid Frits Bak viert 91ste verjaardag 'Muziek is mijn lust en mijn leven'

18 november Frits Bak is uniek. Niet alleen is hij met zijn 91 jaar het oudste lid van de Jostiband. Hij is ook nog eens het langst lid van het orkest. Vanaf het ontstaan van de Jostiband in 1966 is Bak één van de muzikanten.