‘Professioneel ramptoerist’ Ronald zit in crisisteam: ‘Zo’n gebeurtenis geeft een dubbel gevoel’

gouden pollepel Wild is terug op de menukaart en bij Belvedère in Gouda weten ze daar wel raad mee

14:27 Belvedère. Grootmoedig als we zijn, sussen we een sluimerend conflict door onze plaats voor het raam op te offeren. Het wildseizoen is in volle gang en we slaan gretig toe bij de hoofdgang. Nog beter zijn de originele en evenwichtige voorgerechten.