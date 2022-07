Provinciale Forum voor Democratie is woest: ‘De Jonge moet zich niet bemoeien met Gnephoek’

Onlangs bleek uit artikelen van onderzoeksplatform Follow the Money en weekblad de Groene Amsterdammer dat Kamerleden van VVD en CDA vanuit projectontwikkelaars, die grond in handen hebben in deze twee polders, druk uitoefenen op het kabinet . En die Kamerleden voeren de druk dan weer op op lokale politici.

Ontluisterend, de wijze waarop de landelijke politiek zich bemoeit met deze bouwplannen. Daarmee ondermijn je bovendien het gezag van provincies en gemeenten, aldus FvD. Volgens die provinciale partij zijn projectontwikkelaars ‘kind aan huis’ in Den Haag, waarmee ze het proces van zorgvuldigheid en de scheiding van verantwoordelijkheden in de war schoppen.

Bemoeienis

Deze partij wil van het provinciebestuur weten of er op enig moment bezwaar is gemaakt tegen zijn inmenging en eist een overzicht van hoeveel grond in beide polders nu precies in handen van ontwikkelaars is. Het provinciebestuur moet de vragen nog beantwoorden.