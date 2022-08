Provincie begonnen met weghalen van vlaggen en spandoeken, maar dit kan - én mag - niet overal

Ondanks rustige coronatest­stra­ten wordt er nog altijd flink getest

Dat het rustig is in de coronateststraten is niet verwonderlijk, toch wordt er nog altijd flink getest. Landelijk nam het aantal in een week tijd af met 31 procent, in Hollands Midden ‘slechts’ met 23 procent. GGD Hollands Midden heeft vorige week 841 testen afgenomen, een week daarvoor 1.097.

10 augustus