Provincie probeert met ‘zachte dwang’ ervoor te zorgen dat nieuwe bewoners snel worden aangesloten op stroomnet

Dit heeft provinciebestuurder Berend Potjer geantwoord na vragen van ChristenUnie en SGP in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Het principe is volgens Potjer: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Dit zou betekenen dat de netbeheerder de aanvraag voor bijvoorbeeld een datacenter of distributiecentrum voorrang zou moeten geven boven een aannemer die een woonwijk wil bouwen, als die laatste later was met zijn aanvraag.