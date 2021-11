Raar? Op deze schoenloze school lopen alle kinderen op sokken, pantoffels of blote voeten (en leren beter)

Tim miste op 0,06 seconden medaille in Tokio en stopt met zwemmen: ‘Niet meer de drive om te presteren’

De Goudse topzwemmer Tim van Duuren zet een punt achter zijn sportieve loopbaan. In Tokio miste hij tijdens de Paralympics op 0,06 seconden een bronzen medaille. Toewerken naar een herkansing in 2024 in Parijs ziet hij niet meer zitten.

13:00