Rabobank stelt kantoor beschikbaar voor opvang vluchtelingen

,,Met deze opvangplek bieden we voor wat langere tijd zekerheid en geborgenheid aan vluchtelingen. Afhankelijk van de ontwikkelingen vangen we meer Oekraïeners op”, meldt de gemeente Kaag en Braassem.

De Rabobank heeft in Nederland acht panden beschikbaar gesteld voor vluchtelingenopvang, waaronder dus het gebouw vlakbij de snelweg A4 in Roelofarendsveen.

Burgemeester Astrid Heijstee: ,,Ook in Kaag en Braassem zorgen we dat mensen, die zijn gevlucht voor de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, in onze gemeente een snelle en menswaardige opvang kunnen krijgen. Het is hartverwarmend om te zien hoe onze gemeenschap zich inzet voor de mensen uit Oekraïne”.