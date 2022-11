Ramses Shaffy, Nederlands meest flamboyante levensgenieter, herleeft in groots concert met fanfare

Volgens de zangeres, die doorgaans in Zuid-Frankrijk bivakkeert, is het een bijzondere samenwerking die ze telkens weer aangaat met lokale orkesten. ,,Ze krijgen de muziek op een presenteerblaadje aangeboden, gaan ermee aan de slag en tijdens de generale repetitie laten we alles bij elkaar komen.’’ Meestal zijn de orkesten professioneel genoeg om een heel concert mee te gaan. Heel soms zijn de orkesten wat minder tegen hun taak opgewassen, verklapt Van Hautem. ,,Maar dan trek ik wat meer registers in mijn stem open.’’

Flamboyante levensgenieter

Vrijdag is het dus de beurt aan de DSS Aarlanderveen om de Shaffy-klassiekers te blazen. ,,We kozen voor Shaffy omdat hij Nederlands meest flamboyante levensgenieter was, die altijd een positieve insteek had in zowel zijn leven als zijn liedjes. Bij Shaffy gebeurt er echt wat, we komen niet alleen met de bekende nummers’’, vertelt Van Hautem. ,,Ook zachte liedjes spelen we, zoals Stil in Amsterdam of De onmogelijke droom, die Shaffy zong in Man of la Mancha, in een vertaling van Stef Bos.’’