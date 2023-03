Rechter besluit, belangenvereniging kon geen bezwaar maken tegen proefafsluiting: ‘Het is niet anders’

ZICHT OP DE DOOD Net voor zijn euthanasie kwam vader bij Joyce de foto’s klaarzet­ten voor zijn uitvaart

Een eiken kist, veldbloemen en prosecco na afloop? Of liever koffie en cake? Afscheidsadviseur Joyce van Lewe (38) bij PC Uitvaart in Alphen kan alle wensen voor je eigen uitvaart alvast vastleggen. Dan is het maar geregeld. ,,Ik zeg altijd, ik hoop dat de map verstoft en de wensen nog drie keer aangepast worden.”