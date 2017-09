Rechters meest streng voor Hazerswoudse hooligan

Ontwikkelaar Holland Outlet Mall gooit handdoek in de ring

10 september Provast, de ontwikkelaar van de Holland Outlet Mall, het beoogde miljoenenproject in Zoetermeer, heeft besloten zich terug te trekken uit het omstreden project. De gemeenteraad gaf in januari dit jaar nog groen licht voor de plannen om in het centrum van Zoetermeer een Factory Outlet Center te vestigen. Niet iedereen was even blij met de beoogde komst van de maximaal 31.000 vierkante meter grote outlet. Ook in het Groene Hart was er veel verzet.