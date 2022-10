‘Redders’ van Villa van Teylingen krijgen meer tijd om koop te regelen, daarna mogelijk horeca en moestuin

Dit meldt Fred Booy, één van die initiatiefnemers. Zij moeten de komende weken flink aan de bak, anders gaat de villa - deze is al te koop gezet - alsnog naar een ander. Het idee is om van het gebouw in het Boskoopse centrum een multifunctionele plek te maken. Je zou er moeten kunnen vergaderen, langskomen voor dagbesteding en dingen opsteken over de kwekershistorie van Boskoop. Verder is het idee er horeca (met terras) en een moestuin te maken.

Als de villa op deze manier wordt aangepakt, geeft dat volgens de bedenkers meteen een boost aan de plannen (en de wens van veel Boskopers) om het dorpscentrum levendiger te maken.

Lening

De ‘groep Booy’ stuurde eind vorige maand een brief aan Alphense raadsleden waarin steun van de gemeente Alphen werd gevraagd. Die zou het pand kunnen kopen of garant staan als de initiatiefnemers van het reddingsplan een lening afsluiten om het pand te kunnen kopen.

Daarvoor zijn ze al bij de bank geweest. ,,Maar het was lastiger dan wij dachten”, bekent Booy. ,,Niemand van ons gaat er wonen, dus dan heeft de bank geen onderpand. We kijken nu of we op een creatieve manier ons doel kunnen bereiken. Het idee is dan dat de Boskoopse gemeenschap voorkomt dat het pand wordt verkocht aan een partij die er heel andere plannen mee heeft.”

De Alphense gemeenteraad stemde er eerder mee in dat de villa gemeentelijk monument werd, dat betekent dat de koper het pand bijvoorbeeld niet mag laten slopen. Raadsleden René Driessen (GroenLinks) en Helma van der Louw (CDA) zeiden dat de villa niet verloren mag gaan.

Pijnlijk

Driesen hoopt nu dat burgemeester en wethouders zich met de kwestie gaan bemoeien. Wethouder Gert-Jan Schotanus is voorzichtig. ,,Wij kunnen geen ijzer met handen breken en gaan niet rechtstreeks met de eigenaar aan tafel om over koop te praten. Als we later dan een kans hebben gemist, is dat pijnlijk.”

Booy heeft begrip voor de reactie van de wethouder. ,,Als de gemeente elk waardevol pand zou moeten kopen of garant staan, is het einde zoek.”

