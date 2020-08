Reddingswerkers Edo en Claudia terug uit verwoest Beiroet: ‘Leek wel een filmdecor’

Tóch een ‘kleine, lokale, corona­proof jaarmarkt’ in Alphen: ‘We laten deze feestdag niet zomaar voorbij­gaan’

14 augustus Er is tóch een ‘jaarmarkt’ op woensdag 16 september in Alphen. De Stichting Verenigde Ondernemingen Centrum Alphen (VOC) werkt aan een verkleinde, lokale versie van het jaarlijkse feest, met allerlei acties en activiteiten. ,,Het is een lokale feestdag, die laten we niet zomaar voorbij gaan.”