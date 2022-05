Regenboogvlag Alphen gestolen, gemeente doet aangifte: ‘Dit vinden we uiteraard niet acceptabel’

Rivier­kreeft kan oorzaak zijn van dijkdoor­braak Reeuwijk: ‘Graaft gangen tot een meter vanaf het water’

De Amerikaanse rivierkreeft kan zeker een van de oorzaken zijn geweest waardoor een dijk in Reeuwijk vorig jaar kon verschuiven. Specialisten doen daar onderzoek naar. Het definitieve onderzoeksrapport is over een paar weken klaar.

