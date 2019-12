Reizigers uren vast in gestrande trein bij Roelofarendsveen

Islamiti­sche scholen in Groene Hart kampen al jaren met lange wachtlijst

20:32 Het aantal leerlingen op islamitische basisscholen in Nederland is in tien jaar tijd met ruim 60 procent toegenomen, aldus cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor bestuurslid Said Boukayouh van de stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe is dit gegeven geen verrassing. ,,Wij hebben al jaren te maken met een lange wachtlijst.’’