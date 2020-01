Rekenwonder Willem (80) wil wereldrecord hoofdrekenen: ‘Geef mij een vijfcijferig getal, dan reken ik het uit’

Gemeente: verhuizing van Alphens hondenpark kan echt niet sneller

9:23 De voorgenomen verhuizing van het hondenpark bij de Alphense hefbrug naar een braakliggend stuk grond in de buurt van het Goudse Rijpad kan echt niet sneller. Dit stelt de gemeente Alphen in reactie op de onvrede die vereniging De Alphense Hondenbezitter hierover eerder deze maand uitte in deze krant.