Restant Nic. Boys-ODB mogelijk zonder publiek

In de ontmoeting tussen Nicolaas Boys en ODB, de halve finale in de nacompetitie om een plek in de tweede klasse, zijn nog 23 minuten te spelen in de verlenging. Donderdag kwam in de 97ste minuut bij een 2-2 stand een abrupt einde aan de ontmoeting nadat de vlam in de pan sloeg na een tweede rode kaart voor ODB. Nadat eerder Desley Zwiers rood kreeg, moest in de verlenging ook Dennis Wille inrukken na het incasseren van zijn tweede gele kaart. Op zijn tocht richting de kleedkamer kreeg Wille het aan de stok met een speler en supporters van Nicolaas Boys. Daarop besloot de scheidsrechter, die zich niet veilig meer voelde, de wedstrijd definitief te staken.