Restaurants uit het Groene Hart in culinaire gids Gault&Millau

Verder in de gids uit het Groene Hart staan onder meer Brasserie Joia in Oudewater (13 punten), De Schans in Montfoort (14,5 punten), De Burgemeester in Linschoten (16 punten), Bij Mette in Linschoten (12 punten), De Markies in Woerden (12 punten), Jean Marie in Gouda (12 punten) en Pieters Restaurant in Bergambacht (13 punten).