Reza en Sahar hadden tienduizenden euro’s schuld, maar die sores zijn voorbij: ‘We voelen ons herboren’

column Dankzij onze boerenzo­nen werd gezonken Russische atoomonder­zeeër Koersk van zeebodem gelicht

Sommigen nemen het Harmelenaar Frans van Seumeren kwalijk dat hij werk verrichtte in opdracht van Poetin. Terwijl het juist fantastisch was dat onze streekgenoot dit heidense karwei aandurfde. Bovendien praten we over 21 jaar geleden, een tijd waarin Rusland op weg leek een democratie te worden.

14 mei