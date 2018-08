Rijkswaterstaat vindt vermiste hond Pip

Gisteren zocht de speurhond op de A12 bij Bodegraven, de plek waar de labradoodle voor het laatst werd gezien. ,,De speurhond rook wel een spoor, maar kon ons niet naar de plek brengen waar Pip was.'' De Jong was de hoop inmiddels verloren. ,,Ik dacht dat ze veel verder weg was dan wij dachten, ze rende zo snel.''



Vannacht kwam er nieuws. Pip was gevonden. Dood, in een berm op de A12. Aangereden. ,,Dan denk je: het is klaar. Maar het was Pip helemaal niet!'' Het bleek een witte herder te zijn, die verward werd met hond Pip. Maar vanochtend kwam er goed nieuws. Rijkswaterstaat belde, ze hadden de Marry's hond gevonden in de berm op de A12 bij Bodegraven. ,,Ik geloofde eerst niet toen ze zeiden dat het Pip was. Mijn zoon Matthijs was vlakbij en is gaan kijken. Pas toen hij naast Pip in de politieauto zat, geloofde ik het.'' Pip werd door de Goudse politie veilig naar huis gebracht.