Rijndijkers willen fontein terug in het dorp

Zes onbeveilig­de spoorweg­over­gan­gen dicht in Bodegraven en Woerden

ProRail heeft zes onbeveiligde particuliere spoorwegovergangen in Woerden en Bodegraven afgelopen week gesloten. De overgangen lagen op boerenland over het spoor tussen Utrecht en Leiden, waar acht keer per uur een trein rijdt.

17:07