Ringslang belandt in gevecht met kat in Boskoop: ‘Niet giftig en bijten bijna nooit, wel een erg vieze vloeistof’

Gezellig je buren leren kennen op de Buurtcam­ping: ‘Vanavond naar het kampvuur en morgen naar de bingo’

Drie dagen kamperen in je eigen buurt voor meer verbinding in de wijk. Het is een initiatief van de landelijke stichting De Buurtcamping. In het Alphense Weteringpark werd de afgelopen dagen voor het eerst gekampeerd door buurtgenoten.

12:45