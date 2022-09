Rivierkreeft was het niet, maar wat ging er wél mis met de gammele dijk? ‘Mogelijk inspecties aanpassen’

Ruud (62) gooit het roer om en voelt zich top op de bus: ‘Te oud? Dat zeggen ze nooit in je gezicht’

Pas twee maanden is Ruud Albers (62) touringcarchauffeur en helemaal in zijn element. De Alphenaar is volgens het UWV een goed voorbeeld van werkloze 55-plussers die het roer flink omgooien en zo tóch weer aan de bak komen.

12 september