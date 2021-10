Rob (70) bouwt modeltreintjes en heeft tienduizenden onderdelen: ‘De treinen staan door het hele huis’

Alphen koploper in kopzorgen: corona jaagt toegenomen stress nog verder aan

15 oktober Alphen is stress-koploper van het Groene Hart. Ruim 20 procent van de inwoners ervaart veel stress. Net over de gemeentegrens in Kaag en Braassem is dit een stuk lager: 13,3 procent. Waar komt het verschil vandaan en hoe zit het in de andere gemeenten?