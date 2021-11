Robbert gooit restaurant voorlopig dicht: ‘Binnen een uur zesgangenmenu opeten? Onmogelijk’

Hugo schrijft boek over carrières­wit­ches: ‘kan niet zijn dat je straks tachtig bent en denkt: had ik maar...’

Hij schreef boeken over FC Utrecht en Royston Drenthe, maar nu gooit schrijver Hugo Verkley uit Bodegraven het met zijn nieuwste werk over een andere boeg. Toepasselijk, want zijn boek heet ‘Het Roer Om’, waarin hij tien mensen die een radicale carrièrestap maakten portretteert.

21 november