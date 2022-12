Roep om camera’s bij station Boskoop Snijdelwijk, nadat daar acht fietsen op spoor zijn gegooid

UPDATE Buurt van slag na vondst dode buurman in het water: ‘Meisjes die hem vonden dachten eerst dat het een pop was’

Een man is donderdagmiddag overleden na een val in een sloot in Hazerswoude-Dorp. Hulpdiensten hebben gevochten voor zijn leven, maar de hulp mocht niet meer baten. Buren van het slachtoffer zijn van slag door zijn overlijden. ,,Hij zal zeker worden gemist.”

1 december