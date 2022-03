Romeinse soldaat stopte 21 munten in de grond: 1850 jaar later vond Han ze (en nu kan jij ze ook zien)

Of het nou kwam door een aanval van een groepje Germanen of een plotselinge overplaatsing, feit was dat een onfortuinlijke Romeinse soldaat een half maandloon zag verdampen. Hij had z’n spaarpot in de veengrond nabij Hazerswoude-Rijndijk begraven, vermoedelijk gewikkeld in een doek dichtgemaakt met een bronzen speld.

Ruim 1850 jaar later had archeoloog Han Maksymiak plots die schat in handen. Hij doorzocht met de metaaldetector een, wat leek oninteressante, hoop afgegraven grond op het terrein van nieuwbouwwijk Westvaartpark. Al bij het afspoelen van de modder kwam het zilver tevoorschijn. Hij waarschuwde meteen het RMO en de gemeente Alphen, die zijn overtuiging deelden dat dit een uitzonderlijke vondst is.

Keizer Marcus Aurelius

Hulpfort

De 21 zilveren munten en één bronzen munt lagen vlak naast de Romeinse grensweg, de limes.

Archeologen weten dankzij opgravingen heel veel over het leven in de castella, zoals in Alphen, Leiden en Woerden. Maar wat er in gebieden ertussen was, zoals Hazerswoude, bleef duister. Dankzij deze opgraving vermoeden de onderzoekers dat zeker op deze plek een soort hulpfort heeft gestaan.

De archeologen weten inmiddels dat de muntschat kort na het jaar 166 na Christus is begraven. Er zit namelijk een munt tussen van keizer Marcus Aurelius die nauwelijks gesleten is. De oudste is bijna een eeuw ouder; deze denarius is onder het regime van Vespasianus geslagen tussen 73 en 75 na Chr.

Archeologen deden eind vorig jaar al een grote opgraving op het eigenlijke bouwterrein.

Half museum

De bronzen munt is nog onderwerp van nader onderzoek, hij is nauwelijks meer leesbaar. De mantelspeld, waarvan twee brokstukken zijn gevonden, zal tussen 170 en 250 na Chr zijn gesmeed.

Tijdens de opgravingen is volgens de onderzoekers ‘zowat een half museum’ aan Romeins materiaal gevonden. Dat nog wordt onderzocht.

