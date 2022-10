Rondje langs de velden: Den Haag weken uitgeschakeld na blessure tegen FC Utrecht

Na het duel met FC Utrecht in de KNVB Beker (0-3 verlies) gaat Sportlust’46 over tot de orde van de dag. In Harderwijk is het voor Sportlust’46 weer zaak om drie punten te behalen. ,,Dit zijn wedstrijden die wij op basis van de ranglijst zouden moeten winnen als je bovenin mee wilt doen. Nu moet ik ook zeggen dat dit niet een ploeg is die je zomaar verslaat”, vertelde trainer Jochem Twisker. De oefenmeester kan vanmiddag niet beschikken over Marley Berkvens en Martijn Jansen. Daarnaast is Kesly den Haag voor lange tijd niet inzetbaar. Hij viel tegen FC Utrecht vlak voor rust uit en heeft een scheur in zijn hamstrings opgelopen. ,,Het is niet dat VVOG er geen pepernoot van kan. Het zit logisch in elkaar en ik vind ze ook niet minder dan bijvoorbeeld Ter Leede”, blikte Twisker nog eens terug op de laatste competitiewedstrijd die met 1-1 gelijk werd gespeeld.