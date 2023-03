Ruim helft jongeren in Groene Hart heeft psychische klachten sinds corona: ‘Cijfers zijn alarmerend’

Bryan maakt zich boos over teamgeno­ten die de bloemetjes buiten zetten: ‘Mijn ambities zijn best groot’

Bernardus had geen enkele moeite met De Rijnstreek. Binnen een kwartier stond het al 4-0. In de wedstrijd die eindigde in 8-1 viel de 18-jarige spits Bryan Straathof het meest op.