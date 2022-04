Ruud (1944-2021) was een echte doorzetter: ondanks darmkanker bleef hij trainen en wandelen

Bontebrug, daar werd hij op 5 maart 1944 geboren als jongste in een gezin met vier kinderen. Wie het niet weet: Bontebrug ligt in de Achterhoek, op een steenworp afstand van de Duitse grens. ,,Hij kwam uit een echte onderwijzersfamilie’’, vertelt echtgenote Marjan. ,,Zijn vader was hoofd van de lagere school.’’ Liselotte: ,,Mijn vader had twee leuke broers die ook in het onderwijs zijn gegaan en een heel leuke zus die modeontwerpster is geworden.’’ Toen Ruud 7 jaar was, verhuisde het gezin naar Ede.