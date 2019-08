Ruud (52) heeft al twintig jaar een dwarslaesie, maar hij leeft zonder beperkingen

vraag bij het nieuws Een zeer plaatselij­ke hagelbui, hoe kan dat?

14:00 Het is dinsdag 27 augustus een typisch zwoele zomerdag te noemen, met een graad of 30, als het tegen de avond ineens helemaal losgaat. In plaatsen als Mijdrecht, Oudewater en Nieuwerbrug vallen hagelstenen zo groot als knikkers uit de hemel. Bestuurders op de A12 zijn zo overdonderd dat ze hun auto op de vluchtstrook zetten, omdat ze niet durven door te rijden. Ondertussen is er in buurgemeenten, zowel letterlijk als figuurlijk, geen vuiltje aan de lucht. Hoe kan dit?