Ruzie over fonds voor gedupeerden Alphens schietdrama

Korpschef Erik Akerboom van de landelijke politie kondigde deze week in een brief aan gedupeerden aan dat er een fonds komt om de uitkering van hun geleden schade nu daadwerkelijk te regelen. De slachtoffers zijn daarbij echter volkomen gepasseerd, zegt hun belangenbehartiger Orlando Kadir. ,,Wij erkennen het door politie en Achmea opgezette fonds niet, want wij zitten er niet in. Desnoods stappen we naar de rechter om af te dwingen dat onze belangen op de juiste wijze zullen worden bewaakt”, kondigt de Alphense letselschadejurist aan.



Kadir, die daarbij letselschade-advocaat John Beer inhuurde, voerde jarenlang een rechtszaak om af te dwingen dat de politie aansprakelijk zou worden gesteld voor alle door gedupeerden geleden schade, nadat Tristan van der Vlis op zaterdag 9 april 2011 zes mensen doodschoot en nog eens 17 verwondde in winkelcentrum Ridderhof. Vervolgens schoot hij zichzelf door het hoofd. De Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan van ons land, oordeelde 20 september 2019 dat de politie inderdaad aansprakelijk is.