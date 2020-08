Sam (19) stopte met school en heeft nu eigen fabriek in China: ‘Bij mijn eerste miljoen omzet kocht ik een Rolex’

Koelte zoeken in kunst: grote zo­mer-ex­po Spiegel groot succes in deze ‘corona-zo­mer’

14:20 De Zomer-expositie ‘Spiegel’ bij Sille Galery met werken van ruim veertig kunstenaars is een succes in deze zomer waarin musea dicht waren en niet iedereen op vakantie ging. Meer bezoekers dan in andere jaren zochten een kunstwerk uit in de galerie van hedendaagse kunst in Oudewater.