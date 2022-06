Samen koken en genieten van de tuin, maar géén bingo-avond: ouderen dromen van 'knarrenhof’ in Alphen

Amper over de drempel is Henk Goes al onder de indruk van het Goudse knarrenhof (24 appartementen, 36 bewoners), bij winkelcentrum Bloemendaal. ,,Het is groter dan ik dacht”, zegt het net afgezwaaide PvdA-raadslid uit Koudekerk, die de laatste jaren van zijn lange politieke loopbaan vaak pleitte voor een knarrenhof in de gemeente Alphen. Nu neemt Boskoper Ernst-Jan Straver, PvdA-fractievoorzitter, het stokje over. ,,We zullen dit blijven aanzwengelen”, verzekert Straver als hij met Goes en bewoners op een doordeweekse avond door Het Groene Hof loopt.