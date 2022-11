Scala College wil scholieren in oude raadhuis van Alphen

Stadje in rep en roer over muurspin die ‘akelig kan bijten’: waarom we doodsbang zijn voor de achtpotige griezels

‘Help!’ en ‘We moeten verhuizen!’ In menig huiskamer in Oudewater slaakten bewoners een gilletje toen een stadsgenoot meldde dat er een Florentijnse muurspin is gespot. In wezen is dit dier helemaal niet zo uniek of gevaarlijk. Maar hoe kan het dat we toch zo bang zijn voor spinnen?

18:00