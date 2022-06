Schaap lijkt knuffelig, maar er komt veel bij kijken: ‘Je zou puppycursus voor schapen moeten hebben’

De naam van deze opvallende schapensoort verraadt zowel iets over haar afkomst, als over haar uiterlijk. ,,De soort is van origine afkomstig uit Wallis, Zwitserland”, begint Martijn Quak te vertellen. Ondertussen stapt hij met een emmer biks de schapenweide van Buurderij Van Dam in. Daar is een deel van zijn schapen te gast. Een ander deel heeft hij zelf in zijn weide in Vinkeveen.