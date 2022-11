School mag anderhalf keer zo groot worden: ‘Maar verkeersveiligheid is van levensbelang’

Brede school De Kaskade in Roelofarendsveen krijgt zo snel mogelijk een permanente aanbouw. Die is nodig omdat het aantal kinderen uit de wijk Braassemerland veel sneller groeit dan verwacht.

Het gebouw uit 2014 is ontworpen op vierhonderd leerlingen, en er is onder meer een kinderopvang en een sporthal in ondergebracht. Inmiddels groeit de bevolking in de omliggende nieuwbouwwijk Braassemerland zo hard dat de school nu al 406 leerlingen heeft.

En in de komende jaren gaat die groei nog door. ,,De klassen zitten vol en bij toename van het aantal leerlingen komt het onderwijs en de kwaliteit daarvan onder druk te staan’’, stellen burgemeester en wethouders. De school zou inclusief de kinderopvang straks 630 plekken moeten hebben. Maar extra ruimte voor de school is lastig te vinden. Uiteindelijk lijkt de beste oplossing een aanbouw aan het bestaande pand, in plaats van elders in de wijk een tweede gebouw.

Op school piept en kraakt het

De gemeenteraad twijfelt. Dát de school snel extra ruimte nodig heeft, daarover is iedereen het wel eens. Maar groot nadeel is dat het door die bevolkingsgroei alleen maar drukker zal worden rond de school, met alle risico's voor de verkeersveiligheid van dien. Thea Wesselman (Pro Kaag en Braassem): ,,Voor ons is de urgentie van uitbreiding wel duidelijk, op de school piept en kraakt het. Maar verkeersveiligheid is van levensbelang. De drukte op Noordeinde en Zuideinde neemt alleen maar toe. Dat kan niet los worden gezien van de schooluitbreiding.’’

Komt volgens Peter van Dijk (VVD) nog bij dat er straks ook een fiks parkeerprobleem is. Bij regenachtig weer staan nu al auto's ‘op alle denkbare plekken’. Mede daarom vindt hij het jammer dat het college onvoldoende naar andere mogelijkheden heeft gekeken. Carsten Zwaaneveld (D66) heeft er wel vertrouwen in dat genoeg plek wordt gevonden voor de hoognodige fietsroutes en trottoirs. ,,En we moeten er op blijven inzetten dat ouders de auto laten staan.’’

