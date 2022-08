Schoten gelost voor woning in Boskoop, kogel raakt raam

Op straat zijn vijf pionnen te zien met nummers erop, vermoedelijk om de plek aan te geven waar de kogelhulzen terecht zijn gekomen. Op beelden is te zien dat er een van de kogels is ingeslagen in de ruit van de woning. In de buurt van de woning is veel politie paraat. De agenten dragen kogelwerende vesten.

Op de plek is het onderzoek in volle gang. Ook is een hondengeleider aanwezig. Volgens een getuige is de politie een huis aan de nabijgelegen Wilgehout binnengetreden. Bij die politie-actie zou een gezin uit de woning zijn gehaald. Deze woning wordt doorzocht. Het is onduidelijk of de politie aanhoudingen heeft verricht.