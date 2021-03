SGP’er verwijdert ‘sensatiezoeker-tweet’ na ophef: ‘Punt maken over manier waarop kerkmensen worden benaderd’

Acteur Jeffrey Hamilton dacht aan stoppen, maar speelt nu in The Passion: ‘Ik hoop dat dit nieuwe deuren opent’

26 maart Acteur Jeffrey Hamilton (33) speelt donderdag mee in The Passion. De Woerdenaar hoopt dat zijn rol als volgeling van Jezus zijn acteercarrière nieuw leven inblaast. ,,Ik heb de afgelopen jaren wel eens overwogen ermee te stoppen, maar acteren is toch wat ik het liefste doe.”